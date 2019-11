CARACAS – La nazionale venezuelana di baseball é volata a Taiwan per partecipare al Torneo Premier 12 con un solo obbiettivo: portare a casa il biglietto per i Giochi Olimpici Tokyo 2020.

Stando a quanto riferito nel comunicato stampa della Federación Venezolana de Béisbol il manager Carlos Subero avrà a disposizione gli interni: Luis Castro, Balbino Fuenmayor, Dixon Machado, Juniel Querecuto, Carlos Rivero, Jeckson Flores, Alí Castillo e Andrés Eloy Blanco.

I ricevitori che difenderanno la maglia del Venezuela sono: Juan Apodaca e José Godoy. Mentre gli esterni che avrá a disposizione Subero sono: Alexander Palma, Diego Rincones, Manuel Meléndez e Herlis Rodríguez.

I lanciatori disponibili nel roster creolo sono: Liarvis Breto, Dedgar Jiménez, Félix Doubront, Elvis Escobar, Henderson Álvarez, Argenis Angulo, Cristian Alvarado, Carlos Navas, Williams Pérez, Luis Martínez, Anthony Vizcaya, Miguel Socolovich, Andrés Sotillet e Jhonleider Salinas.

Nello staff tecnico che accompagnerà Subero ci sono Wilfredo Romero (coach prima Base), Liu Rodríguez (coach terza 3 base), Carlos García (coach di panchina), Jobel Jiménez (coach battitori), Darwin Marrero (coach lanciatori) e Cibney Bello (coach bullpen).

Il Torneo Premier 12 – A questa manifestazione partecipano le prime 12 nazionali di baseball al mondo, in questo 2019 assegnerà due posti per i Giochi Olimpici Tokyo 2020. Il torneo si disputerà in tre sedi: Messico, Taiwan e Corea.

La Vinotinto é stata inserita nel girone B insieme a Giappone (5 novembre), Taiwan (6) e Porto Rico (7) .

Le migliori due di ogni girone si qualificano ad una sorta di final six, si qualificheranno ai giochi olimpici la migliore asiatica e la migliore americana.

(di Fioravante De Simone)