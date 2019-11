CARACAS – Con un comunicato stampa, la Federación Venezolana de Fútbol ha annunciato che la Vinotinto si radunerà in Giappone nella prossima data Fifa, in principio la nazionale creola doveva affrontare Paraguay e Giappone, ma l’amichevole con i Guaraní é saltata. Il ritiro inizierà il 10 novembre.

In questo 2019, la Vinotinto ha disputato 8 amichevoli, due di queste in territorio venezuelano. Il 22 marzo la sfida nel Wanda Metropolitano con l’Argenina di Messi: vittoria per 2- 1. Tre giorni dopo nello stadio Montilivi di Girona ha affrontato la selezione della Catalogna: ko per 2 -1.

Nella preparazione verso la Coppa America, i ragazzi di Dudamel hanno affrontato: Ecuador (1 – 1 a Miami), Messico (ko 3 – 1 ad Atlanta) e Stati Uniti (3 – 0 a Cincinnati).

Nella Coppa America, la corsa della Vinotinto si é fermata ai quarti di finale contro l’Argentina di Messi. Lo score venezuelano é stato di: una vittoria, due pareggi ed una sconfitta

Dopo il torneo continentale, i creoli hanno visitato nuovamente gli Stati Uniti per vedersela con la Colombia: pareggio 0 – 0 a Tampa Bay. Poi c’é stato il ritorno della nazionale alla capitale venezuelana per affrontare Bolivia (vittoria 4 -1) e Trinidad & Tobago (successo 2 – 0). Grazie a questa prestazione, la Vinotinto é al 26esimo posto nel Ranking Fifa grazie ai suoi 1512 punti.

La sfida contro il Giappone servirá non solo come test per i prossimi impegni (Coppa America 2020 e qualificazioni verso il Mondiale Qatar 2022), ma anche per tentare di scalare altre posizioni nel ranking mensile del massimo ente calcistico del mondo.

(di Fioravante De Simone)