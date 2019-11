ROMA. – Bandierine, veleni, botta e risposta: la prima manovra del governo giallorosa si prepara ad approdare alle Camere sulla scia di un governo in costante tensione. E non c’è solo la “mina vagante” Matteo Renzi a minacciare l’impianto della legge di bilancio ma ci sono anche i continui rimpalli tra M5S e Pd sulle misure meno “pop”.

Di fronte a tutto ciò il premier Giuseppe Conte si prepara a blindare almeno i punti chiave del testo. E’ lui, si sottolinea a Palazzo Chigi, ad essere stato il primo difensore della manovra. Una manovra che Conte vuole che sia difesa da tutti. Perché solo così, è il messaggio del capo del governo, potrà essere comunicata al meglio.

C’è uno sfondo elettorale, infatti, nel dibattito sulla legge di bilancio. Il flop umbro, secondo i sondaggi settimanali pubblicati dal Corsera, pesa, e non poco, sulla coalizione di governo. E la Lega in Emilia-Romagna ha già cominciato la sua campagna elettorale diffondendo attacchi a 360° nei confronti del governo. Per questo, è il ragionamento fatto da Conte e anche da Nicola Zingaretti, attaccarsi vicendevolmente sulla legge di bilancio non paga per nessuno dei leader della coalizione.

Leader che, tuttavia, sono costretti ad alzare il tiro per rispondere, innanzitutto nel Movimento 5 Stelle ma anche nel Pd, alle tensioni interne. E non è un caso che proprio sulla legge di bilancio Luigi Maio rivendichi, parlando soprattutto alla sua base, i miglioramenti apportati dal M5S. Ma per Conte, non è, e non dovrà esserlo in Parlamento, il momento della bandierine.

Anche perché la maggioranza deve far fronte ai probabili blitz che metterà in campo Italia Viva. Blitz sui quali, dal punto dei vista dei contenuti, c’è tra l’altro una certa corrispondenza con gli obiettivi di Di Maio.

Allo stesso tempo il premier intende cementare il rapporto con le parti sociali. Lunedì sera tornerà infatti a vedere i sindacati a Palazzo Chigi prima di un mini-tour, il giorno dopo, a Milano. E martedì Conte riferirà anche alla Camera sul caso Fiber 4.0. Un caso sul quale il premier chiarirà, dopo averlo fatto già nei giorni scorsi, la totale assenza di conflitto di interessi.

Ma che il momento non sia semplice per la maggioranza di governo lo si evince anche dal crescendo di polemiche sul dossier migranti, tema principe della campagna salviniana. Tema sul quale Conte, in sintonia con il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, non perderà l’occasione di rispondere, colpo su colpo, al leader della Lega. Anche se, sui decreti sicurezza, il premier sarà presto costretto ad un laborioso lavoro di mediazione.

Nel Pd cresce l’intenzione di chiedere formalmente il ritiro o profonde modifiche – maggiori di quelle “prescritte” dal presidente Sergio Mattarella per il dl sicurezza bis – ai provvedimenti. Di Maio, invece, non ha nessuna fretta di tornare a mettere mano ai decreti. L’impressione, spiega una fonte del governo, è che prima del gennaio 2020 il dossier non sia affrontato. Bisognerà vedere se ciò avverrà prima o dopo le elezioni del 26 in Emilia-Romagna.

(di Michele Esposito/ANSA)