(ANSA) – HONG KONG, 2 NOV – Nuovo weekend di proteste ad Hong Kong dove, nonostante il divieto della polizia, migliaia di manifestanti con il volto coperto sono scesi per le strade del centro chiedendo più autonomia da Pechino. Al momento non si segnalano scontri con la polizia in assetto anti-sommossa che sta pattugliando le zone di Causeway Bay e Victoria, dove si concentra la maggior parte dei manifestanti.