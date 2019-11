(ANSA) – PECHINO, 2 NOV – La Polizia di Hong Kong ha lanciato lacrimogeni all’interno del Victoria Park in risposta ai tentativi dei manifestanti, radunatisi già a centinaia, di costruire barricate vicino a un’uscita su Causeway Road. A tale scopo, sono stati divelti pali da un vicino campo di football. La mossa della polizia, riferisce il network Rthk, ha spinto molti manifestanti ad abbandonare il parco. A Victoria Park sono in programma vari eventi dei candidati pro-democrazia in vista delle elezioni distrettuali del 24 novembre.