(ANSA) – ROMA, 2 NOV – La Lega Pro schiera in campo nuovi progetti internazionali e avvia collaborazioni con le Leghe calcistiche europee. Dopo il primo incontro con la Federazione russa in primavera, la Lega Pro ospita un workshop dedicato ai vertici dell’Association Professional Football League di Mosca. La prima tappa domani all’Artemio Franchi dove il vicepresidente Yury Poiyakov, il dg Nikolay Akeikin, Dmitry Protasov, responsabile progetti, e altri componenti della delegazione, con il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, assisteranno alla partita Fiorentina-Parma. Da lunedì a martedì spazio al confronto sul modello Lega Pro. Saranno ‘docenti’ anche il presidente Ghirelli, i vicepresidenti Capotondi e Tognon, il responsabile Can C, Damato. “E’ il nuovo step di un percorso – spiega Ghirelli, presidente Lega Pro – per creare partnership con Leghe europee, confronti e formazione con le specifiche competenze che operano in Lega Pro e nel calcio in generale. Siamo orgogliosi che la C abbia sempre più appeal internazionale”.