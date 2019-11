(ANSAmed) – TEL AVIV, 2 NOV – “Rabin è stato ucciso dalle divisioni interne, dall’istigazione e dall’odio. Io non consentirò all’odio di prevalere e anche voi non lo consentirete”. Lo ha detto Benny Gantz, premier incaricato e leader di Blu-Bianco, parlando, per la prima volta nella sua nuova veste politica, alla commemorazione, questa sera a Tel Aviv, dell’ex primo Yitzhak Rabin ucciso 24 anni fa da un estremista di destra ebreo. “Israele – ha aggiunto davanti a decine di migliaia di persone – vincerà quanti seminano odio”.