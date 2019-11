(ANSA) – ROMA, 2 NOV – Brutta battuta d’arresto per il Barcellona che, a tre giorni dalla sfida Champions con lo Slavia Praga, crolla al ‘Ciutat de Valencia’ perdendo 3-1 con il Levante. I blaugrana erano andati in vantaggio nel primo tempo con un rigore di Messi, ma nella ripresa si sono sciolti incassando i gol di Campana, Borja Mayoral e Radoja. Inutili i tentativi di rimediare da parte del tecnico Valverde, con gli ingressi in campo di Busquets e Ansu Fati per Vidal e Arthur. A complicare le cose l’infortunio a Suarez, colpito duro a una caviglia e fuori dopo 45′: al suo posto Carles Perez. Per il Barça è la terza sconfitta stagionale dopo quelle di Bilbao e Granada. Per la 12/a giornata è sceso in campo anche l’Atletico Madrid, rivale della Juve nel girone di Champions. La squadra di Simeone ha pareggiato 1-1 a Siviglia, andato in vantaggio con una rete dell’ex palermitano Franco Vazquez. Il pareggio è poi arrivato per opera di Morata, e ora sia gli andalusi che i biancorossi della capitale sono a una lunghezza dal Barcellona.