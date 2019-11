(ANSA) – ROMA, 3 NOV – “Sono arrabbiato perché abbiamo perso. Non mi piace perdere quando giochiamo bene. I ragazzi devono vedere ancora bianconero, dovranno giocare sempre con la voglia e la determinazione di questa partita”. Walter Mazzarri non maschera la propria delusione dopo la sconfitta nel derby della Mole. “Sirigu è stato molto bravo – aggiunge il tecnico del Toro intervistato da Sky -, ma ha fatto bene anche Szczesny che ha fatto un grande salvataggio su Ansaldi. Il gol subito? Brucia molto, sono arrabbiato. Non parlo di arbitri”.