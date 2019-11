(ANSAmed) – SOFIA, 3 NOV – In Bulgaria si vota oggi per i ballottaggi delle elezioni amministrative, il cui primo turno si è svolto domenica scorsa. Per l’elezione dei sindaci di circa cinquecento Comuni e circoscrizioni, le urne sono aperte dalle 7 locali e chiuderanno alle 20. La sfida più attesa riguarda la capitale Sofia dove, una settimana fa, il maggior numero di voti, il 36,42%, era andato all’attuale sindaco Yordanka Fandakova, esponente del Gerb, il partito conservatore al governo, che punta a un quarto mandato. La sua rivale, l’ex difensore civico nazionale Maya Manolova che gode del sostegno del Partito socialista bulgaro (Bsp) schierato all’opposizione, aveva ottenuto il 27,73% dei consensi. Fandakova resta favorita, ma gli analisti evitano di fare previsioni categoriche, in quanto il Gerb, pur ottenendo un buon risultato, non ha fatto registrare domenica scorsa un appoggio netto come avvenuto nelle amministrative precedenti.