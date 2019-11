(ANSAmed) – BELGRADO, 3 NOV – Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.3 si è registrata stamane in Bosnia centrale, colpita ieri da un forte sisma di magnitudo 5.1. Come riferiscono i media regionali, l’epicentro della scossa avvenuta oggi verso le 6.30 è stato localizzato a pochi km da Travnik, a nordovest di Sarajevo. Molte persone sono state svegliate dal sisma, avvertito in una vasta regione della Bosnia centrale. Finora non sono giunte notizie di eventuali danni.