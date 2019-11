(ANSA) – ROMA, 3 NOV – Sarà il fischietto olandese Danny Makkelie a dirigere Borussia Dortmund-Inter (Gruppo F), valida per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League, in programma al ‘Westfalenstadion’ martedì sera. Lo ha deciso l’Uefa che per Napoli-Salisburgo (Gruppo E) ha designato il polacco Szymon Marciniak.