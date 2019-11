(ANSA) – FIRENZE, 3 NOV – Oltre al codice giallo già attivo per rischio maltempo su tutta la Toscana che resta fino alle 22 di stasera, la sala operativa della protezione civile della Regione ha emesso un codice arancione per mareggiate che scatta dalla mezzanotte di stasera fino alle ore 13 di domani lunedì 4 novembre e riguarda l’Arcipelago settentrionale (isole di Capraia e Gorgona) e la costa centrale. Motivo, spiega una nota, i mari sono previsti molto mossi a molto agitati a causa del vento forte da ponente. Inoltre, nella notte e per tutto domani codice giallo per vento “anche sull’Alto Mugello e i versanti emiliani dell’Appennino, che saranno colpiti da venti di ponente con forti raffiche, sia dai rinforzi di sud est che arriveranno nel pomeriggio”.(ANSA).