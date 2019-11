(ANSA) – PARIGI, 3 NOV – Nottata violenta nella banlieue di Parigi, dove scontri e saccheggi sono cominciati ieri sera a sud-est della capitale, in particolare a Chanteloup-les-Vignes, dove – come avviene sempre più spesso – pattuglie della polizia sono state fatte oggetto di lanci di sassi e oggetti incendiari. I violenti hanno attaccato un circo, incendiando il tendone. Il ministro dell’Interno, Christophe Castaner, ha parlato di azioni “vili e idiote”. La sindaca Catherine Arenou ha parlato di un Chanteloup come di un centro “preda di ogni tipo di aggressione da diversi giorni”, ricordando fra l’altro le continue interruzioni di corrente e di illuminazione pubblica provocata da giovani che poi si abbandonano a saccheggi e incendi protetti dal buio.