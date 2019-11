(ANSA) PAVIA, 3 NOV – Una coppia di anziani coniugi, lui di 90 e lei di 88 anni, è stata sequestrata e rapinata dall’ex badante a Pavia, la quale si è impossessata dei loro risparmi: oltre 10 mila euro già restituiti. Grazie alle indicazioni fornite dai pensionati, gli agenti della squadra volante della Questura hanno arrestato la donna, una rumena di 44 anni, che è stata poi trasferita nella sezione femminile del carcere dei Piccolini a Vigevano, in provincia di Pavia. La donna fino a qualche tempo fa era la badante dei due anziani e proprio per questo motivo conosceva le loro abitudini e, soprattutto, sapeva perfettamente dove i due custodivano i propri risparmi. Così ieri è, entrata furtivamente nell’appartamento, il cui ingresso non era chiuso a chiave, e si è nascosta nel soggiorno in attesa che la coppia che si trovava compagnia della nuova badante, fosse sola. Dopo di che è entrata in azione.