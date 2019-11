(ANSA) – TUNISI, 3 NOV – L’Autorità elettorale nazionale indipendente algerina ha annunciato i nomi dei 5 candidati ammessi alla candidatura per le presidenziali del 12 dicembre, selezionati tra i 22 che hanno depositato il proprio fascicolo. L’annuncio è arrivato il giorno dopo il 37/o venerdì consecutivo di protesta nelle strade della capitale e di molti altri centri del Paese contro la decisione tenere le elezioni presidenziali a dicembre. 14 i manifestanti arrestati ad Algeri in una delle marce con maggiore partecipazione dall’inizio dell”Hirak’, il movimento di protesta pacifico che dal 22 febbraio attraversa l’Algeria. I 5 candidati ammessi sono i due ex primi ministri Ali Benflis e Abdelmadjid Tebboune, l’ex ministro del turismo ed islamista moderato, Abdelkader Bengrina, l’ex ministro della cultura e segretario ad interim del partito Rnd, primo nella coalizione di governo, Azzedine Mihoubi e il capo del partito El Moustakbel anch’esso nella coalizione, Belaid Abdelaziz.