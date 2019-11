(ANSA) – WASHINGTON, 3 NOV – A un anno esatto dalle presidenziali americane del 3 novembre 2020 tre sondaggi (Washington Post/Abc, Wall Street Jornal/Nbc e Fox News) confermano come tra i candidati democratici alla presidenza la gerarchia non è cambiata. L’ex vicepresidente Joe Biden si conferma frontrunner, nonostante le recenti difficoltà, davanti alla senatrice Elizabeth Warren (in ascesa) e il senatore Bernie Sanders. Dietro l’unico a tenere il passo è il sindaco di South Bend Pete Buttigieg, anche lui in costante ascesa a scapito degli altri candidati sempre più in difficoltà come Kamala Harris e Cory Booker.