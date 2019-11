(ANSA) – MOENCHENGLADBACH (GERMANIA), 3 NOV – Le azzurre dell’hockey prato non prenderanno parte all’Olimpiade di Tokyo 2020. Il sogno è sfumato oggi, per via della sconfitta per 7-0 contro la Germania, che ieri aveva vinto anche gara-1, per 2-0. Quindi ai Giochi andranno le tedesche. Le due squadre, al di là della rilevanza del fattore campo (il regolamento della Federazione Internazionale prevede la doppia sfida in casa della squadra con il ranking più alto), erano separate da un palmares e uno storico importanti: le azzurre (n. 17 del ranking internazionale) non si sono mai qualificate per i Giochi Olimpici (l’ultima volta dell’Italia – maschile – è da ricondurre a Roma 1960) e nel 2018 hanno partecipato al Mondiale (arrivando none) dopo 42 anni di assenza. La Germania (n. 4 del mondo) è invece una delle potenze riconosciute dell’hockey femminile: ha vinto due Mondiali (1976, 1981), due Europei (2007 e 2013) e un’Olimpiade (Atene 2004). E’ stata anche argento europeo (2019) e bronzo olimpico a Rio 2016.