(ANSA) – NEW YORK, 3 NOV – Gli atleti del Kenya dominano la 49/a edizione della maratona di New York. Tra le donne trionfo di Jociline Jepkosgei, che ha completato il percorso di 42 chilometri in 2 ore 22 minuti e 38 secondi. Dietro di lei la connazionale Mary Keitany, che ha perso l’occasione di vincere il suo quinto titolo nella Grande Mela. Tra gli uomini secondo successo in tre anni per un altro atleta del Kenya, Geoffrey Kamworor, che ha corso in 2 ore 8 minuti e 13 secondi.