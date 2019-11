(ANSA) – GUANGZHOU (CINA), 3 NOV – Fabio Cannavaro è tornato sulla panchina del Guangzhou Evergrande, club pluricampione di Cina e d’Asia. Lo fa sapere il club spiegando in un comunicato che il tecnico ha consegnato un rapporto scritto al proprietario del club Xu Jiayin. Secondo la Xinhua “Cannavaro ha consegnato una relazione scritta a Xu Jiayin, rappresentando una seria sintesi e profonda riflessione. Xu ha elogiato la diligenza di Cannavaro, la risposta rapida e il buon lavoro di sviluppo dei giovani giocatori”. Altre fonti, che confermano gli elogi fatti dal club al tecnico italiano, spiegano che a Cannavaro sarebbe stato chiesto solo di essere più duro con i giocatori. Quanto al ‘corso di formazione culturale aziendale’ di cui parla l’agenzia cinese, altre fonti fanno sapere che il campione del mondo a Germania 2006, non avrebbe seguito alcun corso e che in quei giorni sarebbe stato a Dubai. L’Evergrande è attualmente in testa alla classifica, a tre giornate dalla fine del campionato.