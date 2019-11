(ANSA) – CRACOVIA, 3 NOV – “Vogliamo sconfiggere la paura, le nuove parole d’odio, il razzismo con la conoscenza e la cultura, con la grande fiducia che nutriamo nelle giovani generazioni. Sono per tutti un segno concreto di speranza”. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi in occasione del Viaggio della Memoria con 145 tra studenti e insegnanti romani per il tragitto che farà tappa nei campi di sterminio di Auschwitz, Birkenau e Neuengamme. “Roma non dimentica. Anche quest’anno il Viaggio della Memoria nei luoghi della Shoah, insieme agli studenti e agli insegnanti delle scuole romane, rappresenta un motivo per avvicinarsi ad una delle più grandi tragedie della storia. La partecipazione e la testimonianza dei sopravvissuti ai campi di concentramento, Sami Modiano e Andra Bucci, a cui rivolgo il mio ringraziamento, è un motivo di arricchimento per i giovani, di riflessione e di memoria collettiva”, prosegue la sindaca.