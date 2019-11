(ANSA) – ROMA, 3 NOV – Nemmeno la minaccia del maltempo ha messo in discussione l’organizzazione del Roma Champions Day, afesta del turf italiano svoltasi oggi all’Ippodromo romano di Capannelle. E’ stata una lunga giornata dedicata al galoppo, e la terza ‘perla’ della collana di Hippogroup Roma Capannelle, dopo il Dubai Day e il Derby Day. Un pomeriggio di gare in cui spettacolo, emozioni, qualità, valenza tecnica e strategica hanno appassionato gli spettatori accorsi sulle gradinate di Capannelle. Compiaciuto Elio Pautasso, direttore generale di Hippogroup Roma Capannelle: “è stata una giornata molto importante per noi, con risultati di sicuro valore internazionale sia nel Premio Roma, perchè a vincere è stato Skalleti, cavallo che aveva già trionfato a Longchamp, che nel Premio Lydia Tesio conquistato da Call Me Love, cavalla di proprietari italiani che presto trionferà anche all’estero. Per fortuna il tempo è stato clemente permettendo a tutti noi di vivere questa bella giornata dedicata all’ippica”.