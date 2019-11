(ANSA) – BARI, 3 NOV – Un oro e due bronzi: il bilancio dell’Italia negli Europei di Taekwondo che si sono conclusi a Bari è molto positivo. “Il medagliere ci sorride – afferma il ct azzurro Claudio Nolano -, e questo in una competizione di altissimo livello in cui erano in palio ben 40 punti per il ranking che porta alle Olimpiadi”. “L’oro di Vito Dell’Aquila (nella categoria -58 kg) lo avvicina alla qualificazione olimpica diretta per Tokyo – aggiunge Nolano -, ma sono soddisfatto della crescita della squadra nel suo complesso. I cinque ragazzi impegnati qui hanno conquistato tre medaglie, e ciò vuol dire che siamo la seconda squadra più forte in Europa dopo la Russia, e a pari medaglie con la Spagna”. Un po’ di rammarico c’è per la sconfitta in semifinale di Simone Alessio (bronzo nella -80 k): “Avrebbe potuto vincere la semifinale con il russo Kotkov, che ha vinto poi a mani basse la finale, ma ha sentito troppo le pressioni del gareggiare in casa”.