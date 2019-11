(ANSA) – ROMA, 3 NOV – “Abbiamo fatto fatica, era già accaduto nel Gp d’Ungheria. E’ davvero strano e non riesco a capire cosa può essere successo: non avevo grip e facevo molta fatica. Adesso bisognerà analizzare bene la situazione, in modo da chiudere al meglio la stagione”. Così, a Sky Sport, Charles Leclerc, pilota della Ferrari. “Girare con una power unit più vecchia non è il massimo e questa cosa mi ha penalizzato, ma il distacco dalle prime posizioni non si può motivare con il motore”, conclude il giovane pilota monegasco della Ferrari che, nel Gp degli Stati Uniti, si è piazzato al quarto posto.