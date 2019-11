(ANSA) – MILANO, 3 NOV – “Avere avuto un giorno in meno di riposo rispetto alla Lazio è ingiusto: chi fa calendari dovrebbe rispettare di più il Milan”. Lo dice l’allenatore dei rossoneri, Stefano Pioli, durante la conferenza stampa dopo la sconfitta (2-1) contro la Lazio in casa. Il Milan ha giocato giovedì sera contro la Spal nel posticipo del turno infrasettimanale, mentre la Lazio era scesa in campo il giorno precedente, per affrontare in casa il Torino.