NEW YORK. – Un famoso gioco di parole che ha come protagonista la città di New York, recita: “Take a bite out of the big apple!”. Letteralmente “dai anche tu un morso alla grande mela”, ma in senso figurato “assaggia anche tu quanto può essere gustosa la vita newyorkese”. E chi non vorrebbe assaporare un boccone tanto succulento? Difficile trovare una persona che si rifiuti. C’è chi, però, oltre ad addentare la mela nella propria immaginazione, ha trasformato il sogno in realtà. Mariangela Ciccone, una giovane ragazza abruzzese, fa parte di questa ristretta cerchia.

Trasferitasi nella Grande Mela nel 2013, dopo aver conseguito la laurea in Conservazione dei beni culturali all’Università di Macerata, Mariangela inizia a seguire lì un corso di specializzazione in organizzazione di eventi. In quell’occasione, il suo cuore verrà rapito dal fascino scintillante della metropoli.

Il corso prevedeva una sosta negli States di sei mesi e la partecipazione ad uno stage. Mariangela si forma presso la Lorelei Events Group. Terminato il tirocinio, è arrivata una proposta di lavoro e adesso, i sei mesi di permanenza negli US, sono diventati sei anni. Il sogno che si realizza.

Da quel momento Mariangela ha svolto il ruolo di event coordinator per poi diventare art director per la Lorelei Events group, azienda che, tra le altre cose, le ha affidato il compito di sovrintendere gli spazi espositivi occupati alla “Greater & Greener”, la conferenza biennale itinerante incentrata sulla funzione dei parchi urbani, sulla programmazione dello sviluppo delle città e molto altro. La “Greater & Greener” si è svolta anche nel luglio 2019, scegliendo come sede la capitale dello Stato del Colorado, Denver. In questa edizione Mariangela insieme alla Popolar Events, l’agenzia per cui lavora, si è occupata dell’organizzazione dell’evento, quindi dei 5 giorni di attività itineranti, workshop, conferenze ed eventi, che rendono questa manifestazione unica.

Insomma, Mariangela rappresenta in modo preciso l’immagine della self-made woman che si è riuscita ad affermare come freelance e non solo! Oltre a lavorare per la Popolar Events, Mariangela svolge anche il ruolo di Art Director e Event Manager per la Body & Pole, quella che Vogue definisce una delle migliori scuole di danza aerea degli Stati Uniti. E come se non fosse abbastanza, ogni tre mesi Mariangela cura per B&P una mostra d’arte, “The Wall at Body & Pole”, che mira ad unire l’arte visiva con la danza area. Anche il famoso fotografo Micheal Leroy ha esposto la sua collezione “Own your unknow”, durante una di queste mostre, certificando l’ottimo lavoro svolto da Mariangela.

Queste e altre mille sono le attività realizzate dalla ragazza abruzzese, che si è lasciata adottare pienamente da New York. Il suo modo di essere smart rappresenta l’essenza di un mondo lontano da quello italiano. Un mondo che sempre più vorremmo forse il nostro e che, da qualche anno, è il mondo di Mariangela.

di Marco Cutillo