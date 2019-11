ROMA. – Di record in record. Filippo Ganna non smette di stupire e si conferma un fuoriclasse assoluto della pista, frantumando per ben due volte il record del mondo dell’inseguimento durante i Mondiali di Minsk: nelle qualifiche ha fermato il cronometro sul tempo di 4’04″252, in finale si è addirittura migliorato, firmando un magnifico 4’02″647.

Un’impresa storica, la sua, una vera e propria prova di forza che, a meno di un anno dalle Olimpiadi di Tokyo, accende la speranza per la possibile conquista di una medaglia a cinque cerchi. L’azzurro di Verbania, classe 1996, già nella rassegna iridata a Londra, nel 2016, si era preso l’oro, impresa bissata nel 2018 e triplicata in Bielorussia.

Dopo essere stato protagonista nelle prove di qualifica disputate in mattinata, con il tempo di 4’04″252 e una media di 58,956 km/h sui 4 km, registrando il nuovo record del mondo (il precedente era dello statunitense Asthon Lambie con 4’05″423, stabilito il 6 settembre a Cochabamba, in Bolivia), Ganna, nella finale per l’oro disputata contro il britannico Archibald, ha spazzato via il proprio tempo di qualifica e registrato un nuovo record del mondo in 4’02″647.

La media di Filippo Ganna in finale, disputata sulla distanza di 4 km, è stata di 59,345 km/h. Un crono che vale anche l’oro in Coppa del mondo per il campione azzurro, già componente del quartetto che, in questa rassegna iridata, ha ottenuto il bronzo in 3’51”. Nell’inseguimento l’argento è andato al britannico Archibald e il bronzo allo statunitense Lambie.

“Questi record gli daranno maggiore consapevolezza, dopo la medaglia a crono su strada, dei grandi mezzi di cui è dotato – le parole del ct degli azzurri, Marco Villa – E, se Filippo mi concede la proprietà di una piccola parte di questi successi, vorrei dedicarla a tutto il gruppo degli azzurri, ma anche a tutto lo staff. Erano tutti presenti in pista per sostenerlo e, soprattutto, dopo il quartetto, tutti hanno contribuito per due giorni a prepararlo mentalmente per quest’impresa che rimane nella storia”.