(ANSA) – ROMA, 4 NOV – ROMA – “Sono un ammiratore di questo giocatore. Forse ho dimenticato di aggiungere il nome di Kean quando ne ho parlato. Quando vedo i giovani penso a quelli che si sono persi”. A radio Anch’io lo sport Fabio Capello torna a parlare di Zaniolo. ”Anche Cassano ha fatto le famose ‘cassanate’. Quando si parla di queste cose si possono ammettere degli errori, ma credo che al momento sia il migliore talento della nostra Nazionale”. E la Roma terza in classifica? ‘Ha giocatori di qualità come Kolarov e Dzeko. In difesa ha fatto un ottimo acquisto come Smalling. Squadra che è stata lavorata nella testa, quando segue l’allenatore i risultati si possono raggiungere”.