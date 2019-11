(ANSA) – TEHERAN, 4 NOV – “L’Iran sta mettendo in funzione 60 centrifughe avanzate IR-6 nel sito nucleare di Natanz, cioè il doppio di prima”, in violazione dell’accordo sul nucleare del 2015. Lo ha annunciato alla tv di Stato il capo dell’Organizzazione per l’energia atomica di Teheran, Ali Akbar Salehi, parlando nel 40/o anniversario dell’occupazione dell’ambasciata Usa. Le centrifughe IR-6 possono produrre uranio arricchito a una velocità 10 volte superiore al modello IR-1 di prima generazione, ammesso invece dall’intesa, riducendo così ulteriormente il tempo teorico necessario per produrre l’atomica, che Teheran ha però sempre negato di voler possedere.