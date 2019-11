(ANSA) – ROMA, 4 NOV – Sulle politiche migratorie, in Europa “c’è ancora strada da fare, serve una posizione comune per superare il trattato di Dublino che non ha funzionato”. Lo ha detto l’ambasciatore tedesco a Roma Viktor Elbling, ospite di un forum ANSA, sottolineando che Germania e Italia “stanno lavorando insieme” per convincere gli altri Paesi ad allinearsi su una posizione comune.