(ANSA) – MOSCA, 4 NOV – L’Organizzazione mondiale del commercio – il WTO – non è un meccanismo perfetto ma non c’è un’altra alternativa. Lo ha affermato il primo ministro russo Dmitry Medvedev. “Questo sistema è forse imperfetto, ma non esiste alcuna alternativa a una regolamentazione così complessa e sistematica su base multilaterale: altrimenti arretreremmo al 19esimo secolo”, ha detto Medvedev a Bangkok. “Credo che non ci siano alternative reali alla cooperazione multilaterale, ai sistemi multilaterali e al WTO”, ha affermato, citato da Interfax.