(ANSAmed) – BEIRUT, 4 NOV – Prosegue in Libano la disobbedienza civile proclamata contro “l’intera classe politica” del Paese: stanotte e stamani diverse strade nel paese sono state bloccate dai manifestanti. E numerose scuole sono rimaste chiuse per la terza settimana consecutiva. Le banche e alcune istituzioni hanno invece riaperto. Il Libano continua a essere in uno stato di agitazione e di incertezza. Intanto, il presidente della Repubblica Michel Aoun da giorni rimanda le attese consultazioni politiche per la formazione di un nuovo governo dopo le dimissioni del premier Saad Hariri. Fonti politiche, citate dai media stamani, parlano di “contatti” informali in corso tra Aoun e i leader politici e dell’imminenza dell’annuncio di un esecutivo composto da 24 ministri. Uno scenario che sarà con molta probabilità respinto dalle piazze della mobilitazione popolare.