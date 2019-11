(ANSA) – NEW YORK, 4 NOV – Joe Biden è l’unico fra i candidati democratici a tenere testa a Donald Trump negli Stati chiave per la corsa alla Casa Bianca, ovvero Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Florida, Arizona e North Carolina. Secondo un sondaggio di New York Times e Siena College, in questi ‘campi di battaglia’ Biden ha circa due punti di vantaggio su Trump. Il presidente invece batte Elizabeth Warren, attualmente in testa ai sondaggi fra i democratici, di due punti percentuali, lo stesso vantaggio con cui ha sconfitto Hillary Clinton alle elezioni. Per Trump si tratta di una buona notizia perchè chiunque vincerà la Casa Bianca dovrà vincere in più di uno di questi Stati.