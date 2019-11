(ANSA) – ROMA, 4 NOV – Oltre 80 immigrati irregolari stipati in un camion container in condizioni al limite del soffocamento: è la scoperta fatta dalla polizia greca nella città di Xanthi. Molti dei migranti, tutti uomini dai 20 ai 30 anni, hanno accusato problemi respiratori e sono stati portati in ospedale. Il conducente del camion è stato arrestato. Lo riferisce il media locale xanthinews.gr.