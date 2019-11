(ANSA) – ROMA, 4 NOV – Quasi 28.000 bambini provenienti da oltre 60 Paesi sono rimasti bloccati nel nordest della Siria, la maggior parte in campi per sfollati: lo sottolinea il direttore generale dell’Unicef Henrietta Fore in una nota. “A causa del recente inasprimento del conflitto in Siria nordorientale – afferma – è nuovamente necessario per i governi far ritornare a casa con urgenza i bambini stranieri che si trovano bloccati nell’area prima che sia troppo tardi. I governi nazionali hanno la responsabilità e l’opportunità di fare adesso la cosa giusta e riportare questi bambini e i loro genitori a casa, dove possono ricevere cure adeguate ed essere al sicuro da violenze e abusi”.