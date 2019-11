(ANSA) – PERUGIA, 4 NOV – Cinque operai sono rimasti feriti in modo lieve in seguito a un urto fra due convogli in manovra avvenuto lungo la ferrovia Firenze-Roma, sulla linea lenta. E’ successo intorno alle 10.30 in località Coste di Moiano, nel tratto umbro, fra Chiusi-Chianciano e Città della Pieve. I feriti, tutti operai per conto di Rfi, sono stati trasportati all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, due in codice giallo e tre in codice verde, con lesioni molto lievi. Le loro condizioni – riferisce la centrale regionale del 118 – vengono ritenute “non gravi” dai sanitari. Tre di loro hanno 39 anni, gli altri 22 e 23. Nel tratto ferroviario in questione erano in corso lavori programmati. L’accaduto – spiegano le Fs – ha comportato disagi limitati alla circolazione ferroviaria. Soltanto due treni Regionali sono stati ‘inviati’ dalla linea lenta a quella direttissima. Sul posto, vigili del fuoco, tecnici Rfi, 118 e forze di polizia.