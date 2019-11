(ANSA) – MILANO, 4 NOV – “Ci muoveremo per trovare un punto di incontro con il Comune. Il punto fondamentale è l’urgenza, abbiamo urgenza di dotare Milan e Inter di uno stadio per tornare competitive, è fondamentale quindi serve partire subito”. Lo ha detto il presidente del Milan, Paolo Scaroni, sul tema San Siro, intervenuto durante il Sport&Business summit, organizzato da 24ORE Business School in collaborazione con Il Sole 24 Ore. “Il Consiglio comunale ha chiarito che ristrutturare San Siro non è possibile e che serve un nuovo stadio – ha detto ancora Scaroni -. Le condizioni che hanno fissato saranno oggetto di discussioni col Comune. Abbiamo chiesto cubature per attività che siano coerenti con lo stadio, ad esempio per un albergo simile a quello della Juve. Mi auguro ci sia comprensione delle nostre esigenze economiche, non è facile attirare 1,2 miliardi d’investimento se non c’è ritorno”. “Non è facile costruire uno stadio che si ripaga da solo – ha concluso -, il nostro stadio da costerà 600 milioni e deve avere un ritorno”.