(ANSA) – ROMA, 4 NOV – Il Cardiff avrà tre sessioni di mercato chiuse se non pagherà entro 45 giorni la prima rata da 6 milioni al Nantes: oggi la Fifa ha reso pubbliche, con un comunicato, le motivazioni della sentenza sul caso del trasferimento di Emiliano Sala, calciatore tragicamente scomparso in un incidente aereo sulla Manica il 21 gennaio scorso, prima di poter giocare con la nuova squadra francese. Dopo l’incidente, il Cardiff aveva però rifiutato di pagare al Nantes i 17 milioni del cartellino in quanto riteneva che Sala non fosse ancora a tutti gli effetti un suo tesserato, anche se la Fifa ha poi stabilito che il trasferimento era valido e che quindi il cartellino andava pagato. L’ultima parola sulla vicenda spetterà comunque a Tas di Losanna.