(ANSA) – VIAREGGIO (LUCCA), 4 NOV – Si disputerà dal 16 al 30 marzo 2020 la 72/a Viareggio Cup, secondo quanto ha annunciato il presidente del Cgc Viareggio, Alessandro Palagi. La novità è l’abbassamento a 18 anni dell’età per partecipare rispetto a quella tradizionale del campionato Primavera, visto che quest’anno la Figc ha organizzato un campionato sperimentale Under 18 e la Viareggio Cup in questo caso può favorire la partecipazione delle squadre che vi prendono parte. Possono prendere parte tre giocatori fuori quota del 2001 e sono consentiti fino a cinque prestiti. Tra le prime adesioni quelle della Roma, ultima presenza a Viareggio nel 2015, Sampdoria, Torino, Fiorentina, Sassuolo, Milan, Genoa, attesa la conferma dell’Inter e e dell’Atalanta, interessata il Pescara e da verificare la possibilità di avere la Juventus. Tra i club stranieri sono attese squadre americane, brasiliane e società da Belgio, Grecia, Spagna, Africa. Possibile la presenza della Nazionale cinese.