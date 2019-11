(ANSA) – MILANO, 4 NOV – “Sky e Dazn hanno confermato il proprio interesse verso la Serie A: per noi è un fatto estremamente positivo”. Lo ha detto l’ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, intervenuto a margine del Sport&Business summit, organizzato da 24ORE Business School, in collaborazione con Il Sole 24 Ore. “È stato un consiglio di Lega molto proficuo, hanno chiesto loro di essere ascoltati. Sky ha presentato il nuovo management, con il nuovo ad che ha ribadito interesse Sky verso la Serie A e questo per noi è un fatto estremamente positivo – ha aggiunto -. Lo stesso ha fatto Dazn all’interno di un piano industriale che vede la Serie A al centro dello sviluppo in Italia e in altri 7 paesi all’estero”.