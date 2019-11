CARACAS – La festa degli otto inizia a prendere forma, sono già quattro le squadre con un posto garantito nei play off. A Deportivo Táchira e Caracas si aggiungono Llaneros e Trujillanos.

Il “batallón santo” ha superato per 2 – 4 lo Zulia grazie alle reti di Junior Vargas (20’), Jilson Ortiz (33’) Kevin Palacio (42’) e Marco Gómez (45+1’). Per i lagunari sono andati a segno Junior Paredes (15’) e Frank Feltscher (45’).

Con questo risultato, il Llaneros si qualifica per la prima volta nella sua storia ai play off della Primera División. Mentre i neroazzurri hanno praticamente perso il treno per l’Octagonal, le opzioni di qualificazione dipendono da diverse combinazioni di risultati.

A Valera, con una rete di Juan Ortíz (55’) il Trujillanos ha battuto per 1 – 0 il Deportivo Lara. I “guerreros de la montaña” ritrovano la vittoria nel momento giusto, non vincevano da cinque giornate. Dal canto suo, il Lara si complica la vita, attualmente é ottavo con 24 punti a pari merito con il Mineros. Nella prossima giornata, ai ragazzi di Leonardo González potrebbe non bastare la vittoria per entrare nella festa degli otto: tutto dependerá dal risultato della sfida tra Portuguesa e Mineros.

Nello stadio Olímpico della UCV, il Deportivo La Guaira si aggiudica il “derby del Boqueron” grazie alla vittoria 1 – 2. Al momentaneo vantaggio dell’italo-venezuelano Rubert Quijada Fasciana (35’), nella ripresa c’é stata la rimonta della formazione arancione con le reti di Victor Aquino su calcio di rigore (57’) e Yohan Cumana (82’).

Hanno completato il quadro della 18esima giornata: Academia Puerto Cabello – Zamora 2 – 2, Aragua – Deportivo Táchira 1 – 2, Atlético Venezuela – Metropolitanos 0 – 0, Estudiantes de Mérida – Lala FC 2 – 0, Mineros – Carabobo 1 – 0, Monagas – Portuguesa 0 – 2 e Trujillanos – Deportivo Lara 1 – 0. In questo turno di campionato ha riposato l’Estudiantes de Caracas.

Quando mancano 90 minuti al termine del Torneo Clausura ci sino ancora tante cose da decidere, le uniche certezze sono che Carabobo (a quota 22 punti e riposerà nell’ultima giornata), Estudiantes de Mérida (21), Academia Puerto Cabello (21), Zamora (19), Estudiantes de Caracas (16), Lala Fútbol Club (16), Monagas (16) ed Atlético Venezuela (14) non hanno opzioni di qualificarsi per i play off.

Sono ancora in corsa per una delle poltrone nella festa degli otto: Aragua (26 punti), Metropolitanos (26), e Deportivo La Guaira (25), Deportivo Lara (24), Mineros (24), Portuguesa (23) e Zulia. Il bello di questa situazione é che ci saranno tre scontri diretti: Metropolitanos – Aragua, Portuguesa – Mineros e Deportivo Lara – Zulia.

(di Fioravante De Simone)