CARACAS – Este lunes, el presidente de la Cámara Venezolana de la Industria Láctea (Cavilac), Roger Figueroa, informó que este año la producción de leche cayó un 50%, cifra que tildó como “muchísima”. El país producen actualmente alrededor de 5 millones de litros.

Figueroa aseguró que las plantas industriales del sector están trabajando entre 15 y 20% de su capacidad.

El presidente de Cavilac lamentó que el Gobierno nacional no haya implementado ninguna medida para subsanar esta problemática. Insistió que la industria no ve que el mercado pueda impulsar la producción de ningún producto. Sostuvo que a pesar de las buenas intenciones del Estado, los productores no han visto materializarse ni una acción que genere un cambio para la recuperación de la producción. Apuntó que el próximo año se tendría que mejorar la calidad y cantidad de lo que se produce en el país. Aseguró que la situación de la industria es muy complicada debido a la constante baja de la producción y la lentitud en la rotación de los inventarios que dificulta “la compra de la materia prima, la leche, debido a sus permanentes alzas de precio”.

Figueroa puntualizó que la situación se complicó aún más con las recientes medidas de la banca que impiden el acceso a créditos a lo que se suma la escasez de envases de pasteurizados que debe ser cubierta por importaciones debido al cierre de las empresas Tetrapak y Envases internacionales que surtían a 95% del mercado nacional.