(ANSA) – ROMA, 4 NOV – Le tensioni esistenti tra la Russia e l’Occidente rappresentano un “pericolo colossale” per il mondo a causa della minaccia derivante dalle armi nucleari: lo ha detto l’ex leader dell’Urss Mikhail Gorbaciov nel corso di un’intervista alla Bbc. Gorbaciov, che nel 1987 firmò l’Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (Inf) con l’allora presidente americano Ronald Reagan, mettendo fine di fatto alla stagione della Guerra Fredda, ha lanciato un appello a tutti i Paesi affinche’ dichiarino che le armi nucleari dovrebbero essere distrutte. “Finche’ esisteranno le armi di distruzione di massa, in primo luogo le armi nucleari, il pericolo è colossale”, ha detto Gorbaciov replicando al corrispondente della Bbc da Mosca Steve Rosenberg che gli chiedeva quanto sia pericoloso l’attuale confronto tra la Russia e l’Occidente. “Tutte le nazioni, tutte le nazioni, dovrebbero dichiarare che le armi nucleari andrebbero distrutte – ha proseguito -. Questo è per salvare noi stessi e il nostro pianeta”.