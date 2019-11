(ANSA) – NEW YORK, 4 NOV – “Sono completamente a mio agio con l’idea della morte”. Jimmy Carter non sembra affatto spaventato dai suoi 94 anni, che ne fanno l’ex presidente più longevo della storia americana. Ed è tornato ad apparire in pubblico dopo l’ultima caduta nella sua casa in Georgia che gli ha procurato una frattura pelvica. “Immagino che morirò molto rapidamente – ha detto – e ovviamente prego per questo. Non chiedo a Dio di farmi vivere bensì di darmi la giusta attitudine verso la morte e così mi sono ritrovato ad essere assolutamente e completamente a mio agio con essa”. Carter ha detto di essersi reso conto della realtà della morte dopo che gli e’ stato diagnosticato un cancro al cervello nel 2015.