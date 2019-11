ROMA. – Si gioca tra Atlanta e Colonia il destino di Alitalia. É dai due possibili partner industriali, Delta e Lufthansa, infatti, che si attende un segnale per capire come far procedere la trattativa, mentre il tempo rimasto alla scadenza del 21 novembre si assottiglia.

Intanto nella mappa dei cieli europei si rafforza la presenza in Spagna di Iag, la holding che controlla Iberia e British Airways, che ha acquisito per 1 miliardo in contanti la spagnola Air Europa.

Un’operazione che ristabilisce il predominio di Iag sulle rotte per il Sud America, ma che potrebbe anche riaccendere l’interesse per Alitalia, proprio come ponte alternativo tra l’Europa e l’America Latina.

Quando mancano poco più di due settimane alla scadenza per l’offerta vincolante da parte del consorzio acquirente, di cui fanno parte Fs, Atlantia, Tesoro e Delta, è proprio dal partner americano che si attende una reazione alle ultime mosse di Lufthansa.

Il Gruppo tedesco è infatti in pressing e si è detto disposto ad andare oltre la partnership commerciale, con un investimento importante (niente cifre ufficiali ma si parla di 150-200 milioni), ma chiedendo prima una compagnia ristrutturata con tagli “significativi” ai costi e alla flotta.

Delta, che aveva messo sul piatto 100 milioni, con la possibilità di aumentarli di qualche decina di milioni, non avrebbe però gradito e ora, più che pensare ad un rilancio, non escluderebbe addirittura di sfilarsi dalla partita.

Una posizione ufficiale di Atlanta è attesa a giorni. Così come qualche novità potrebbe arrivare anche da Lufthansa (che è alle prese anche con la protesta del sindacato Ufo, che ha proclamato due giorni di sciopero il 7 e 8 novembre), che sta per riunire il proprio board e giovedì mattina diffonderà i risultati dei primi 9 mesi.

Qualche dettaglio sulla trattativa potrebbe arrivare anche dai commissari straordinari, attesi mercoledì in audizione alla Camera.

Nel frattempo Iag, che già possiede Iberia e la low cost Vueling, si rafforza ulteriormente in Spagna acquistando la terza compagnia iberica, Air Europa, dal gruppo attivo nel turismo Globalia.

L’operazione, sottolinea il ceo Willie Walsh, aiuterà Iag (e quindi anche l’alleanza Oneworld) a riaffermarsi come leader di mercato sulle rotte Europa-America Latina (portando la propria quota di mercato dal 19% al 26%).

Un mercato che fa gola, come dimostra il recente accordo di partnership tra Delta e Latam Airlines. E che ora potrebbe anche far salire l’interesse per Alitalia, che nella stagione invernale vola con 78 voli settimanali verso 6 destinazioni in America Latina: la direttrice Italia-Sud America potrebbe infatti far ancora più gola alle altre due alleanze Sky Team (Delta) e Star Alliance (Lufthansa).

(di Enrica Piovan/ANSA)