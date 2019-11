CARACAS. – L’attesa é finita! Domani la vinotinto del baseball farà il suo esordio nella Premier 12, manifestazione sportiva dove partecipano le migliori 12 nazionali del mondo dei diamanti. Il torneo che in questo 2019 servirá come qualificazione per i Giochi Olimpici Tokyo 2020. Il girone della vinotinto si disputerà a Taiwan e se la vedrà con Giappone, Taiwan e Porto Rico.

Si sa che in Venezuela il baseball é quasi una religione. Tra i primi regali che riceve un bambino troviamo un guantone, una palla o una mazza da baseball. Per questo motivo, la nazionale della terra di Bolívar parte con l’etichetta di favorita alla vittoria finale.

“Il Venezuela arriva a questo torneo con un unico obbiettivo: qualificarsi per i giochi olimpici Tokyo 2020. Vuole scrivere la storia come lo hanno fatto le nazionali di pallavolo, pallacanestro e calcio. Un’ottima nazionale che si presenta con tutte le chance di qualificarsi per il torneo a cinque cerchi” ha dichiarato Eduardo Álvarez, presidente del Comitato Olimpico Venezuelano in un comunicato stampa.

Le migliori due di ogni girone si qualificano ad una sorta di final six, si qualificheranno ai giochi olimpici la migliore asiatica e la migliore americana.

Nel roster della vinotinto ci sono i ricevitori: Juan Apodaca e José Godoy. Mentre gli esterni che avrá a disposizione del manager Carlos Subero sono: Alexander Palma, Diego Rincones, Manuel Meléndez e Herlis Rodríguez.

I lanciatori disponibili nel roster creolo sono: Liarvis Breto, Dedgar Jiménez, Félix Doubront, Elvis Escobar, Henderson Álvarez, Argenis Angulo, Cristian Alvarado, Carlos Navas, Williams Pérez, Luis Martínez, Anthony Vizcaya, Miguel Socolovich, Andrés Sotillet e Jhonleider Salinas.

Nello staff tecnico che accompagnerà Subero ci sono Wilfredo Romero (coach prima Base), Liu Rodríguez (coach terza 3 base), Carlos García (coach di panchina), Jobel Jiménez (coach battitori), Darwin Marrero (coach lanciatori) e Cibney Bello (coach bullpen).

