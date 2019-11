(ANSA) – TEHERAN, 5 NOV – Teheran inizierà a iniettare uranio in 1.044 centrifughe, dando il via a un nuovo step di allontanamento dall’accordo nucleare. Lo ha annunciato il presidente iraniano Hassan Rohani in una dichiarazione in un discorso trasmesso in diretta dalla televisione di stato iraniana. Il presidente iraniano ha reso noto che nei macchinari nell’impianto nucleare di Fordo sarà iniettato l’uranio a partire da mercoledì.