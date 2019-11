(ANSA) – AFRICO (REGGIO CALABRIA), 5 NOV – Un migrante é stato investito da un treno, riportando ferite non gravi, mentre camminava lungo la linea ferrata, dopo essere sbarcato con un veliero insieme ad una cinquantina di altre persone. É accaduto stamattina nei pressi di Africo, nel reggino. Il migrante é stato soccorso e portato nell’ospedale di Locri. Le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione. Altri due migranti che erano insieme a lui sono rimasti illesi. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Bianco, insieme al personale del 118. Il traffico ferroviario é stato temporaneamente sospeso per consentire l’intervento dei soccorritori. Il veliero col quale era giunto il gruppo di migranti é stato abbandonato sul posto.