(ANSA) – VERONA, 5 NOV – Il Comune di Verona deve adire le vie legali nei confronti di Mario Balotelli e di chi ha diffamato Verona. Lo chiede una mozione di quattro consiglieri comunali, che ha come primo firmatario Andrea Bacciga, eletto nella lista del sindaco Federico Sboarina. Gli altri firmatari sono i leghisti Alberto Zelger, Paolo Rossi e Anna Grassi. “Nessuno allo stadio durante Brescia-Verona udiva ululati: né il pubblico, né la panchina del Brescia, né i giornalisti a bordo campo – è scritto nella mozione -. Iniziava subito una campagna mediatica contro la città sia da politici, vedi nota del Pd, sia da giornalisti che, seppur non presenti, non hanno perso l’ occasione di gettare fango sulla città”. Considerato che “non è accettabile che Verona sia messa sul banco degli imputati quando non è successo nulla”, i consiglieri impegnano “il sindaco e gli uffici legali del Comune a diffidare e/o adire le vie giudiziali nei confronti del calciatore e di tutti coloro che attaccano Verona diffamandola ingiustamente”.