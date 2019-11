(ANSA) – TORINO, 5 NOV – Allenamento di rifinitura per la Juventus prima della partenza per Mosca, dove domani sera affronterà la Lokomotiv nella prima partita di ritorno del girone di Champions League. Assenti sul campo de Ligt e Dybala, rimasti al lavoro in palestra nello Juventus Training Center mentre i compagni lavoravano sul campo di allenamento principale della Continassa. Entrambi dovrebbero comunque essere a disposizione per la trasferta russa.